Het Antwerpse stadsbestuur maakt 10.000 euro vrij op het budget cultuur om Robbe De Hert zijn documentaire ‘Hollywood aan de Schelde’ te laten afmaken. Daarmee heeft hij de benodigde 100.000 euro binnen.

40.000 werd ingezameld via crowdfunding, en 50.000 euro kwam via minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld). Cultuurschepen Caroline Bastiaens (CD&V): “De filmcultuur is belangrijk erfgoed voor Antwerpen. Daarom vullen we graag dat symbolische gat van 10.000 euro dat Robbe De hert nog nodig had.”