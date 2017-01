Otto Jan Ham vroeg gisteren in ‘De Ideale Wereld’ of Sofie Dumont voor Trump zou koken als ze gevraagd werd. De chef antwoordde dat ze dat zeker zou doen, zij het dan “alleen voor het geld.” Wanneer ze gevraagd wordt of ze niet eens in zijn eten zou spuwen, deed ze een wel heel opvallende bekentenis over gelijkaardig gedrag bij haar collega’s.