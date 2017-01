Trump verhuist naar het Witte Huis, zonder vrouw en kinderen, “maar ik zal absoluut niet eenzaam zijn”

Nu Donald Trump de eed afgelegd als president van de VS krijgt het Witte Huis in Washington ook nieuwe inwoners. Net na de verkiezingen was het nog niet meteen duidelijk wie allemaal samen met Donald Trump zou verhuizen naar het Witte Huis. Het was zelfs nog niet zeker of Trump zelf zijn riante penthouse in New York zou achterlaten om voortaan te gaan wonen op de Pennsylvania Avenue in Washington. Intussen heeft Trump aangegeven dat hij dat wel zal doen.

De verhuiswagens staan dus al klaar om de spullen van de familie Obama uit het Witte Huis te halen en die van Donald Trump binnen te brengen. Die verhuis gebeurt vandaag nog, op Inauguration Day.

Ongewoon

De eerste weken zal Melania Trump, de echtgenote van de nieuwe president, over en weer reizen tussen het Witte Huis en waar ze nu woont, in New York. Dat Melania aanvankelijk niet mee verhuist, is ongewoon. Nagenoeg alle first ladies namen mee intrek in het Witte Huis samen met hun echtgenoot. Voor Martha Washington, echtgenote van George Washington, was dat niet het geval, omdat het Witte Huis toen nog niet gebouwd was. En ook Anna Harrison, de echtgenote van 9e president William Henry Harrison, is nooit naar het Witte Huis verhuisd, omdat haar echtgenoot een maand nadat hij werd ingehuldigd, stierf.

Barron en Melania Trump Foto: AFP

School afmaken

Dat Melania niet meteen mee in het Witte Huis gaat wonen, heeft vooral met hun tienjarige zoon Baron te maken. Die loopt nog school in Manhattan in New York. Van zodra Barron daar het schooljaar heeft afgemaakt, zullen Melania en Barron president Trump vervoegen in Washington. “Mijn voornaamste rol is die van moeder van Barron, niet die van politiek figuur of campagnevrouw”, zei Melania daar in 2015 nog over. “Donald reist de hele tijd. Barron heeft iemand nodig als ouder, iemand die de hele tijd bij hem is.”

Of Trump daardoor de eerste maanden dan niet eenzaam zal zijn, zo vroeg een reporter van Fox News zich af. “Neen, ik zal aan het werken zijn. Er is veel te doen, er is veel te doen, meer dan ik ooit had gedacht. Ik zal dus aan het werk zijn. Ik zal absoluut niet eenzaam zijn.”

Ivanka naar Washington

De nieuwe woning van Ivanka Trump en Jared Kushner in Washington Foto: Photo News

De andere kinderen van Trump zijn volwassen en zullen dus niet mee verhuizen naar het Witte Huis, ook al krijgen een aantal van hen ook een rol in het kabinet van Trump. Verwacht wordt dat Ivanka Trump nog een belangrijke rol zal krijgen in de administratie van haar vader. Aangezien ze daarvoor regelmatig over de vloer zal komen in het Witte Huis, verhuist ze wel naar Washington, samen met haar echtgenoot Jared Kushner.

Die laatste zal een van de machtigste mannen worden in de administratie van Trump. Hij werd aangesteld als ‘senior adviser to the president’. Volgens velen is hij de drijvende kracht achter de overwinning van Trump tijdens de verkiezingen van november 2016.

Jared Kushner en Ivanka Trump Foto: ISOPIX

De andere kinderen van Trump verhuizen niet naar Washington of het Witte Huis.

Buitenverblijf?

Trump zelf heeft de voorbije maanden een aantal keer aangegeven dat hij zoveel tijd als mogelijk in zijn penthouse in Manhattan, waar Melania en Barron voorlopig nog wonen, en in zijn buitenverblijf in Florida wil doorbrengen. Of dat ook echt zal lukken nu hij president is, is nog onduidelijk.

Barack Obama en zijn gezin verhuizen na vrijdag naar een woning in de Kalorama-buurt in Washington. Een groot deel van de bezittingen van de Obama’s werd voorbije week al naar daar gebracht.

Het nieuwe huis van Michelle & Barack Obama en hun kinderen. Foto: AP

