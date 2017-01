Pintje het duurst op Stayen, KRC Genk bij goedkoopste bierschenkers

Supporters van STVV betalen op Stayen meer voor hun pintje bier dan bij eender welke club in de hoogste afdeling. Dat zegt besparingsplatform Flipit.be, dat de bierprijzen vergeleek. Bij KRC Genk kost een pintje evenveel als op Stayen (2,20 euro), maar in de Luminus Arena krijg je wel 33 cl ingeschonken (25 cl in Sint-Truiden).

Flipit.be berekende de gemiddelde prijs per centiliter. Voor de tapkranen op Stayen is dat 0,88 eurocent. In Genk kost het gerstenat 0,76 eurocent per cl. Trek je de bierprijzen door over een heel seizoen, dan betalen Eupen-supporters het minst: 90 euro. De onderzoekers gingen in dit geval uit van 1 liter bier per wedstrijd en dat voor 15 thuismatchen. Op Stayen betalen de supporters dan 132 euro per seizoen en KRC Genk-fans 109,5 euro.

Foto: flipit.be

Grote clubs

Bij Anderlecht kost een pintje 2,5 euro (33 cl). Dat is een tikkeltje goedkoper dan bij AA Gent (2,60 euro voor 33cl) en Club Brugge en Standard (2 euro voor 25 cl). Over alle 16 eersteklassers gezien betalen supporters gemiddeld 1,95 euro voor 25 cl bier. En dat is opvallend minder dan in Nederland. Een liter bier kost bij onze clubs gemiddeld 7,76 euro per liter en bij onze noorderburen 9,51 euro.