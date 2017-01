Lommel - Op de site Serneels in Herenthout is vrijdagvoormiddag een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. Het slachtoffer is een man uit Lommel.

In december werd gestart met de afbraak en sanering van de site Serneels op de Itegemsesteenweg in Herenthout in opdracht van de gemeente.

Vrijdag rond 10.30 uur zakte een 43-jarige man uit Lommel door een dak. Er werden nog geprobeerd hem te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse.