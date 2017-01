Twee bewoners met schurft in woonzorgcentrum Vinkenhof in Houthalen

Houthalen-Helchteren - In woonzorgcentrum Vinkenhof in Houthalen-Helchteren is de besmettelijke aandoening scabiës, schurft in de volksmond, vastgesteld. Twee bewoners zijn besmet. “We hebben de besmetting gelukkig in een vroeg stadium ontdekt en hebben ondertussen al de nodige voorzorgsmaatregelen genomen”, zegt Rob Geurts, directeur van Vinkenhof.

Het eerste geval van besmetting van schurft werd dinsdag vastgesteld in woonzorgcentrum Vinkenhof in Houthalen-Helchteren. “De besmette bewoner verbleef nog maar een week in ons rusthuis en heeft de besmetting elders opgelopen”, zegt Rob Geurts, directeur van Vinkenhof. “We hebben onmiddellijk een crisisteam samengesteld onder leiding van OCMW-voorzitter Mustafa Aytar en hebben ook het Agentschap Zorg en Gezondheid op de hoogte gebracht van de besmetting.” Meteen werd ook een actieplan opgemaakt om de besmetting te lijf te gaan. “Woensdag hebben we bij een medische controle nog een tweede besmetting bij een bewoner vastgesteld”, zegt Geurts. “Ondertussen hebben we preventieve behandelingen uitgevoerd bij onze bewoners en personeelsleden en alles lijkt nu onder controle.”

