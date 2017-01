"Gezond leven, dat is meer dan af en toe een smoothie drinken"

Binnenkort starten op zender njam! de opnames van een nieuw culinair programma 'De Gezonde Goesting', waarin Steffi Vertriest haar gasten laat kennismaken met de gezonde keuken, en er komt ook een kookboek aan. Als er dus iemand is die je kan helpen met die goede voornemens, is zij het wel.

Veel plannen voor het nieuwe jaar, met dank aan de eerste reeks van 'De Gezonde Goesting'. Hoe kijk je daarop terug?

"In het begin was ik superzenuwachtig en nog erg onwennig, maar gelukkig kon ik werken met een superprofessionele ploeg die al vaak kookprogramma's gemaakt had. Het is toch niet zo eenvoudig: je moet je focussen op her koken, de vragen van de gasten beantwoorden en ondertussen toch nog wat proberen om alles mooi uit te spreken. Maar de voldoening was eens zo groot toen ik goeie reacties kreeg op het programma en de kijkcijfers ook goed waren."

Hoeveel weten mensen eigenlijk al over gezonde voeding?

"Dat vond ik moeilijk om in te schatten. Ik ben er zelf zo mee bezig en ik omring mij ook met vrienden die gezond leven, dus ik twijfelde vaak of ik bepaalde dingen nog moest vertellen. Maar dan bleek dat ik toch nog eens moest uitleggen wat de verschillen tussen verzadigde en onverzadigde vetten zijn. Ik merk wel dat er steeds meer interesse is voor gezond eten, ook bij de generatie van mijn ouders bijvoorbeeld, die hun bourgondische levensstijl in vraag stellen en beginnen met af toe hun stukje vlees te laten staan. Ze vinden het belangijk, maar weten nog niet hoe ze het moete integreren in hun leven. Want dat moet je echt wel doen: gezond leven is meer dan alleen af en toe een smoothie drinken".

Hoe begin je er dan aan, als je echt gezonder wil leven?

"Het is het makkelijkst om te beginnen bij het ontbijt: dan kan je bijvoorbeeld volle granen eten in een granola, of een smoothie bowl maken: meng een avocado en een banaan tot een pap, en strooi daar wat granen over. Maar het allerbelangrijkst is het besef dat een gezonde levensstijl planning vraagt. Het vraagt om een verandering in je leven: je moet vers koken, andere dingen kiezen in de winkel, .... Heb je je dus voorgenomen om gezonder te gaan leven, stel dan heel concrete doelen: wanneer ga ik naar de winkel? Wanneer ga ik tijd maken om mijn maaltijden voor te bereiden en klaar te maken? Kan ik daar een zondagmiddag voor vrijmaken? Geef dat een plaats in je leven, zodat je niet voor verrassingen komt te staan".

Aan welke trends op gebied van gezonde voeding mogen we ons dit jaar verwachten?

"Ik hoop dat gefermenteerde voeding opnieuw meer aandacht zal krijgen. Die heeft zoveel voordelen, het is echt een bacterieboost voor je darmen. De gezondheid van je darmen is misschien wel het allerbelangrijkst, en met fermentatie kan je echt leuke dingen doen. Ik zie ook dat peulvruchten zoals linzen en kikkererwten steeds populairder worden, ik vermoed dat mensen minder vlees eten en daarin een vervanging zoeken. En 'vegan' is ook een trend: niet dat iedereen plots veganist wordt, maar ik zie het wel gebeuren dat men op sommige dagen voor plantaardig zullen kiezen.

