Gluren bij BV's: Zo gaat Natalia slapen

De afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Ten huize Staf Coppens profiteren ze van de vrieskou. "IJsbaantje gemaakt met de kids", schrijft de presentator bij een filmpje waarin zijn kinderen hun talent tonen op de zelfgemaakte schaatsbaan in de tuin.

Afgelopen week pakte gunstig uit voor liefhebbers van blote BV-basten. Matteo Simoni toonde zijn gestroomlijnde bovenlichaam op Costa Rica, waar hij zijn surfskills bijwerkt.

Ook 'Mega Toby' Louis Talpe liet zijn bloot bovenlichaam zien op Instagram. "Hoofd, lichaam en ziel: blijf scherp", schreef hij bij de selfie.

Zelfs Koen Crucke toonde zich van een kant die Vlaanderen nog nooit heeft gezien. "Zoals u me nog nooit zag! Goeiemorgen lieve volgertjes in Vlaanderen en Nederland. Lekker mezelf eens verwennen om de dag te beginnen", schreef hij bij een kiekje van een scrubsessie in een bad met veel schuim.

Over mannen en dagelijkse verzorging gesproken. Romeo Gunter Levi kwam zijn 'Famiile'-collega Jo Hens backstage tegen met een schoonheidsmaskertje.

Er is nieuwe reclame voor 'Mijn Pop-uprestaurant ' in de maak en dat levert een grappig filmpje op, gemaakt in de auto van Evi Hanssen.

Tanja Dexters deelt een foto van de liefde van haar leven: dochtertje Valentina.

Voormalig 'Spring'-actrice Cara Van der Auwera werkt aan een nieuw project. Dat doet ze alvast aan met een nieuwe, frisse coupe. Ze ging langs bij BV-kapper Jochen Vanhoudt van Clientology.

Karen Damen deelt een zeldzame selfie met haar wederhelft. "Man, man, man. Wat een mooie man heb ik toch", schreef ze erbij.

Veel bekende Vlamingen poseren met een krijtbordje in de vorm van een tekstballon en onthullen hun ongemimiteerde passies. Zo is Kürt Rogiers dol op Chardonnay.

Presentatrice Julie Van den steen kan dan weer niet zonder chocolade, maar is ook dol op Scandinavië en lachen.

Natalia toont de puurste kant van zichzelf op een selfie zonder make-up. "De handdoeklook ofzo", schrijft ze erbij. Uit de hashtags blijkt dat ze helemaal klaar is om te gaan slapen.