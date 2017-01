IS vernielt historisch amfitheater en onthoofdt leerkrachten en ambtenaren in Palmyra

Militanten van terreurgroep IS hebben het Romeinse amfitheater in historische stad Palmyra vernield. Dat meldt de Syrische staatstelevisie.

Het amfitheater dateert uit de tweede eeuw. Zeker de facade van het antieke gebouw is vernield, net als een Romeins monument vlakbij het theater. Het is niet duidelijk wanneer de monumenten werden opgeblazen.

Het is niet de eerste keer dat IS vernielingen aanbrengt in de antieke stad. Zo werden door de terreurgroep eerder ook al een 2.000 jaar oude triomfboog opgeblazen en werden ook andere gebouwen, waaronder tempels, beschadigd of neergehaald.

ISIS in Palmyra Foto: REUTERS

Executies

Nog deze week heeft Islamitische Staat in diezelfde stad 12 mensen, waaronder docenten en ambtenaren van de stad, onthoofd, zo meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Vier van de slachtoffers werden voor het lokale museum onthoofd. Ze werden terechtgesteld “omdat ze het gedachtegoed van IS niet deelden”.

UNESCO

Palmyra staat op de Unesco-lijst van Werelderfgoed. IS heeft de stad in het midden van de woestijn in mei 2015 veroverd op het Syrische regeringsleger. Daarna kwam het in het voorjaar van 2016 na een offensief van het Syrische leger, gesteund door Rusland, weer in handen van de troepen van Syrisch president Al-Assad. Maar sinds december 2016 zwaait IS er terug de plak toen de focus van het Syrische leger verschoof naar Aleppo.