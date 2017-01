Mysterie van romantische nummerplaat opgelost

Diepenbeek - Het mysterie van de romantische nummerplaat ‘Love U 2’ op de gele Volkswagen Beetle, die afgelopen week in Limburg werd gespot, is opgelost. De nummerplaat blijkt inderdaad een romantisch cadeau te zijn van een Diepenbeekse man aan zijn vrouw, waarmee hij al meer dan 25 jaar gelukkig getrouwd is.

“Ik was bij mijn man al een tijdje aan het lobbyen voor een nieuwe wagen en toen heeft hij mij totaal verrast. Niet alleen met een mooie, nieuwe wagen, maar ook met deze romantische nummerplaat”, vertelt de Diepenbeekse eigenares van de knalgele Volkswagen Beetle. “We zijn al van 1991 gelukkig getrouwd en met deze nummerplaat wilde mijn man dat geluk nog eens extra in de verf zetten. Ik ben er superblij mee.”

Waarom de keuze voor de boodschap ‘Love U 2’? “Mijn man wilde aanvankelijk de nummerplaat ‘Love U’ aanvragen, maar die was al in gebruik. Dan is het ‘Love U 2’ geworden (lacht).” De nummerplaat levert volgens de vrouw heel wat lachende gezichten op in het verkeer. “Ik zie mensen vaak naar mij glimlachen als ze mij voorbijrijden en de nummerplaat zien. Dat is toch geweldig. Zo verlicht je meteen ook de vele stress die er vandaag in het verkeer is.”