Parlement weigert eigen alcoholgebruik aan te pakken

Brussel - Op zowat elke werkplek is alcohol verboden, maar in het federale parlement zijn ze niet geneigd om de drank te bannen. Nochtans was dat het advies van de deontologische commissie van het parlement.

Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) had de commissie om raad gevraagd na incidenten zoals dat met Luk Van Biesen (Open Vld), die een racistische opmerking gemaakt had tegen zijn sp.a-collega Kitir. Een van de aanbevelingen luidt: “Schrap (de gratis) alcohol in het halfrond en verhoog zo de kwaliteit van het debat.” Maar dat gaat Bracke - in overleg met de fractieleiders van de partijen - dus niet doen. Zij vinden dat het probleem van alcohol “onbestaande” is tegenover vroeger, en dat er dus ook niet moet worden ingegrepen.