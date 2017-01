Sarah was 19 toen ze werd verkracht, nu kan ze verder leven dankzij een roedel wolven

Sarah Varley was 19 toen ze aangevallen, meegesleurd en verkracht werd. Al acht jaar zeult ze die herinnering met haar mee en jaren kampte ze met een zwaar trauma. Net toen ze het niet meer zag zitten, kwam er een roedel wolven in haar leven. “Ik weet niet of ik hier nog zou zijn, zonder de wolven in mijn leven.”

In september 2009 overkwam Sarah iets verschrikkelijk. Ze werd verkracht en geraakte al haar hoop kwijt. Jarenlang had ze zware psychische problemen, lijdend aan een posttraumatisch stressstoornis. “Op een bepaalde moment deed ik niets anders meer dan manieren zoeken om minder pijn te hebben. Ik was bang van alles. Zelfs van “overgeven”, waardoor ik maar drie druiven en een noot at per dag.” In vijf maanden tijd verloor ze meerdere kilo’s.

Alles veranderde toen ze vier jaar later voor de eerste keer oog in oog stond met een wolf in een opvangplaats van haar neven in New Hampshire.

Rape survivor says wolf pack helped her recover from trauma she suffered after attack https://t.co/TUZLHXcuSi — Metro (@MetroUK) 19 januari 2017

“Wolven zijn zo’n machtige dieren. Als er iets niet naar hun zin is, dan zal je het geweten hebben.” Dat was wat haar verder hielp. Als je bij een roofdier bent dat je elk moment kan pijn doen, dan focust je brein vanzelf daar op. “Plots was ik bang van die sterke onvoorspelbare dieren en had ik geen tijd meer om bang te zijn van al de rest. Toen kon ik me terug focussen op het heden.”

“Ik denk niet dat ik hier zou geweest zijn vandaag, zonder de wolven in mijn leven. Ze zijn zo’n belangrijk deel van mij, dat ik ze eindeloos dankbaar ben. ”

“Ze zijn vaak net zo getraumatiseerd als ik was”

Samen met haar verloofde Matthew Withem (29) is ze nu in de Amerikaanse staat California ook een asiel gestart voor wolfshonden en wolven. Daar vangt ze hen op als hun baasjes niet meer op hen kunnen letten of de dierentuinen hen niet willen houden. Een vijftigtal dieren vonden daar hun huis, nadat ze werden mishandeld en achtergelaten door hun eigenaars.

“De dieren zijn vaak ook getraumatiseerd, net zoals ik was”, zegt ze nog. Haar wolvenasiel werkt waar mogelijk zo intensief met de dieren dat ze uiteindelijk terug zouden kunnen naar het wild. “Ik ben zo dankbaar ten opzichte van hen, zo gelukkig, dat het nu mijn beurt is om hen te helpen om vrij te zijn.”