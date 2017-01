Trump zal zich in het begin meer bezighouden met het ongedaan maken van acht jaar Obama

Straks is het zover. De miljardair/realityster die door niemand serieus genomen werd, de man van wie je je niet kon voorstellen dat iemand hem ooit de codes van de atoomwapens van de VS zou toevertrouwen, wordt vandaag beëdigd als 45ste president van de Verenigde Staten en “machtigste man ter wereld”.

Wat Donald Trump met die macht gaat aanvangen is de vraag van 1 miljoen (of in zijn geval miljard). Maar de vooruitzichten zijn niet echt hoopvol. Een muur bouwen, barrières optrekken en afbraak is zowat de top drie van zijn prioriteiten, in omgekeerde volgorde.

De afbraak gaat over zijn voorganger. Volgens medewerkers van de nieuwe president zal hij zich de eerste 100 dagen van zijn presidentschap meer bezighouden met het ongedaan maken van acht jaar Obamabeleid, dan met het opzetten van een eigen Trumpbeleid. Volgens diezelfde medewerkers liggen de besluiten al klaar zodat de nieuwe president vandaag nog kan beginnen uitvoeringsbesluiten van zijn voorganger in te trekken. Dan gaat het naast Obamacare vooral over het omgooien van het energie- en milieubeleid van Obama dat volgens Trump en de Republikeinen een hinderpaal is voor de ontplooiing van het Amerikaanse bedrijfsleven, en over het opzeggen van handelsverdragen die ook ongunstig zouden zijn voor Amerika.

Ook het optrekken van (handels-)barrières moet de Amerikaanse economie dienen. Op korte termijn lijkt dat te werken. Zelfs als president elect slaagde Trump er al in een aantal grote Amerikaanse bedrijven te doen afzien van investeringen in het buitenland door hen af te dreigen met hoge importtaksen. Daarmee heeft hij op het eerste gezicht banen gered. Maar of die banen duurzaam zijn als blijkt dat de Amerikanen die producten van eigen bodem duurder gaan moeten betalen is een detail waarmee miljardair Trump zich niet bezig houdt.

De muur die Trump wil bouwen langs de grens met Mexico is heel concreet, maar toch symbolisch. Vooral omdat die afsluiting er voor een groot deel al staat, gebouwd door Obama.

Dat een politicus die de macht in handen krijgt er zijn prioriteit van maakt de verwezenlijkingen van zijn voorganger ongedaan te maken, is nooit een goed voorteken, en al helemaal niet bij een op zijn zachtst uitgedrukt onberekenbare figuur als Donald Trump. Toch zullen wij en de rest van de wereld hem het voordeel van de twijfel moeten geven. We moeten wel, want hij is er nu.