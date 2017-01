Carrasco draagt steentje bij in makkelijke bekerzege Atlético

Yannick Carrasco heeft met Atlético Madrid de heenmatch van de kwartfinale in de Copa del Rey tegen Eibar makkelijk gewonnen. Doelpunten van Antoine Griezmann, Angel Correa en Kevin Gameiro zorgden voor een duidelijke 3-0 eindstand. Het tweede doelpunt kwam er nadat een schot van Carrasco afgeblokt werd, Correa had maar binnen te duwen.

Rode Duivel Yannick Carrasco stond in de basis bij de Madrilenen, die na 28 minuten via Griezmann op voorsprong kwamen. In de herneming van een schot van Carrasco schoot Angel Correa (60.) de 2-0 tegen de neten. Kevin Gamerio (68.) legde de 3-0 eindstand 3-0 vast. Carrasco werd na 66 minuten gewisseld. Volgende week woensdag wordt de terugwedstrijd gespeeld.