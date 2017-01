UHasselt heeft grote plannen met begijnhof

Hasselt - De UHasselt heeft donderdag haar plannen aan de stad Hasselt voorgesteld om het begijnhof te kunnen kopen. Op dit moment is de universiteit daar niet toe in staat, maar de stad gaat intern bespreken hoe ze kan helpen.

De UHasselt heeft grote plannen met het begijnhof van de provinciehoofdstad. “We willen van de begijnhofhuisjes deels publieke ruimte maken, zo plannen we een leescafé, een stadslabo waar architecten in discussie kunnen gaan met inwoners en kunnen werken en een klein auditorium voor zo’n 40 mensen”, zegt rector van UHasselt, Luc De Schepper. “Van de andere helft willen we studio’s maken voor onze architectuurstudenten. Het poortgebouw willen we omvormen tot woningen voor onze gastprofessoren en voor kunstenaars die de Universiteit op dat ogenblik ontvangen.”

Ook de tuin, die voor de stad Hasselt heel belangrijk is aangezien het de grootste groene ruimte is die er binnen de kleine ring nog te vinden is, wil de universiteit verder opwaarderen. Er komt ook een tweede toegang tot het Begijnhof. “Ik heb het gevoel dat de stad honderd procent achter onze plannen staat”, aldus rector De Schepper. “Maar ze moeten nu eerst intern bespreken hoe ze ons kunnen helpen.”

Want het begijnhof van Hasselt zit op dit moment in een private verkoopprocedure. En dat vormt een probleem voor de Universiteit van Hasselt. “We vinden het jammer dat de procedure zo is opgesteld dat de verkoop enkel voor private actoren geldt”, zegt rector De Schepper. “Wij zijn een overheid en kunnen het begijnhof pas kopen als de procedure voor een verkoop tussen publieke partners toegepast wordt. Voor ons zou het dus het beste zijn dat de lopende procedure wordt stopgezet.”

De plannen van de UHasselt moeten ten laatste op 27 januari worden ingediend. Pas daarna kan de stad een beslissing nemen.