Autistische jongen (5) reageert aandoenlijk wanneer hij verdwenen knuffel terugziet

De vijfjarige Thomas Branthwaite uit Newcastle heeft met de hulp van het internet een hartverwarmend moment mogen beleven. Nadat hij eind vorig jaar zijn lievelingsknuffel genaamd ‘Monkey’ kwijtraakte na een dagje bowlen, was hij zo teleurgesteld dat zijn ouders een zoekactie opstartten via Facebook. Met succes, want enkele dagen later kon de kleuter met autisme herenigd worden met de knuffel.

Het was moeder Rachael Branthwaite die de Facebook-actie op poten zette. In haar post vertelde ze onder meer over het autisme van haar zoon. “Thomas begrijpt niet dat dingen zoek kunnen geraken”, schreef ze. “Ik voel me de slechtste moeder ooit omdat ik niet besefte dat we ‘Monkey’ niet hadden meegenomen naar huis.” Op korte tijd werd haar emotionele bericht bijna duizend keer gedeeld.

Gelukkig kreeg ze al snel goed nieuws. Al na een dag postte Rachael Martin dat ze de knuffel had teruggevonden, waarna Branthwaite enkele dagen nadien ‘Monkey’ kon ophalen. Op dinsdag 3 januari vond uiteindelijk de hereniging plaats, met een dolgelukkige reactie van Thomas tot gevolg. “Bedankt aan iedereen die geholpen heeft met de zoektocht”, schreef de moeder achteraf op Facebook. “Jullie zijn allemaal engelen!”