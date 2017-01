STVV is de voorbije weken erg actief geweest op de transfermarkt. Op de winterstage toonden de nieuwe Kanaries en hun collega's wat ze in hun mars hebben. Vanavond is het uur van de waarheid aangebroken, dan trekt STVV naar Anderlecht. Kunnen de Kanaries stunten? Volg de wedstrijd live via onze verslaggever in het Constant Vanden Stockstadion.