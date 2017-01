VIDEO. Is dit de oudste kat van Limburg?

Tessenderlo - Ze heeft nog maar drie tanden maar brult nog als een leeuw: Marie, de kat van de familie Bosman uit Tessenderlo, is met haar 24 lentes wellicht de oudste van Limburg. “De dierenarts kon nog terugvinden dat ze in juli 1993 gesteriliseerd werd. Ze is dus in januari van dat jaar geboren”, vertelt eigenares Johanna Van der Kleij.

“Toen ze klein was hebben we ze meegekregen van mijn vader voor de juf van mijn dochter. Maar de juf wilde het poesje niet. En dan vroeg mijn dochter heel lief: 'maar opa, krijg ik dat poesje dan niet?' 'Natuurlijk, mijn kind', klonk het al lachend. Marie heeft ondertussen al twee honden overleefd."

“Kwade kat, zoals een leeuw”

“Het is een kwade poes, zoals een leeuw. Niemand durft ze oppakken, maar ik doe het toch”, lacht Johanna. Nu is ze wel rustiger en slaapt ze veel. Eén keer per jaar wordt ze gewassen, als er een hittegolf is, want op die leeftijd kunnen ze zich niet meer goed wassen.”

“‘s Middags krijgt ze yoghurt en ’s avonds vlees met gepofte rijst. En we laten ze veel water drinken. Vorig jaar lekte ze wat bloed en de dierenarts stelde vast dat een nier versteend was. Maar dat deert haar niet. Op 25 jaar hoop ik een BBQ te geven voor de buren, dan feesten we!”