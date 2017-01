Bruce Springsteen geeft intiem afscheidsconcert voor Obama

Bruce Springsteen heeft vorige donderdag in het Witte Huis een afscheidsconcert gespeeld voor de uittredende Amerikaanse president Barack Obama en zijn staf. Dat heeft een aanwezige voor het fanmagazine van Springsteen (‘backstreets.com’) bericht. The Boss speelde naar verluidt “in een familiale sfeer” een akoestische set van 15 nummers voor zo’n 250 gasten.

Springsteen werd voor twee liedjes vocaal bijgestaan door zijn vrouw Patti Scialfa. Tussen de nummers door sprak de zanger over politiek en over de ontstaansgeschiedenis van de gebrachte nummers, waaronder “My Hometown”, “Born in the USA”, “The Ghost of Tom Joad” en “Dancing in the Dark”.

“The Boss” speelde al op het feestje toen Obama acht jaar geleden als president aantrad. Bij de eedaflegging van zijn opvolger Donald Trump vrijdag wilde Springsteen geen optreden geven, net als vele andere muzikanten. Ook de B-Street Band, de bekendste Springsteen-coverband, weigerde de uitnodiging om The Boss niet voor het hoofd te stoten.