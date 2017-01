Hoe voorkom je gebarsten lippen?

De vrieskou kan je zachte lippen veranderen in exemplaren met pijnlijke kloofjes. Even rijkelijk lippenbalsem smeren en het probleem is zo weer opgelost, maar is dat ook echt zo? Experts leggen uit hoe je gebarsten lippen het best verzorgt.

De Amerikaanse dermatologe Zoe Draelos maakt eerst en vooral duidelijk dat de huid op je lippen bijzonder is. “Ze beschikt niet over een hoornlaag, een harde buitenlaag met een beschermende functie. Dat is de reden waarom lippen een andere kleur hebben dan de rest van je lichaam”, zegt ze in een reactie aan Time. “De huid lijkt op die aan de binnenkant van de mond en neus. Maar in tegenstelling tot die plaatsen, worden je lippen niet beschermd in een warme en vochtige omgeving. Daarom krijgen ze het hard te verduren als het buiten koud is”, klinkt het.

Niet likken

Net omdat je lippen een andere huidtextuur hebben is het heel belangrijk om er niet aan te likken. Dat vindt ook dermatoloog Adam Friedman, verbonden aan de George Washington University School of Medicine. “Het maakt de kloven alleen maar erger. Speeksel bevat enzymen die vetten en eiwitten helpen af te breken. En laat je lippen er nu net vol mee hangen. Likken voor je een laag balsem aanbrengt leidt ertoe dat je het speeksel als het ware blokkeert en het alsnog zijn werk kan doen”, zegt hij.

Daarnaast raden de dermatologen aan dat mensen met gebarsten lippen niet altijd goed weten hoe lippenbalsem werkt. “Sommige bevatten milde hydraterende eigenschappen, al zijn de meeste producten niet ontwikkeld om door de huid te worden geabsorbeerd zoals een bodylotion. Ze dienen als tijdelijk schild tegen droge lucht en vocht. Die bescherming verdwijnt snel als je praat, eet, drinkt of kust”, aldus Draelos.

Irriterende ingrediënten

Ze vertelt er nog bij dat er honderden verschillende samenstellingen mogelijk zijn in lippenbalsems. “Veel producten bevatten menthol. Dat bestanddeel kan een afkoelende en kalmerende werking hebben, maar het kan ook zeer irritant aanvoelen. Ik zou niemand aanraden om steeds op deze producten te vertrouwen”, zegt Draelos. Volgens huidspecialiste Lauren Ploch is het ook uitkijken geblazen met Fenol en Carmol . Deze ingrediënten zijn mild irriterende stoffen die de bloedstroom kunnen verhogen en leiden tot een lichte zwelling. Veel mensen vinden het visuele effect leuk omdat hun lippen voller ogen, maar het is niet ideaal voor de conditie van de huid.

De gouden tip van dermatologen? Scrub je lippen zachtjes in de douche met een washandje, negeer alle chique lippenbalsems die van alles beloven en ga voor een product op basis van wax, olie en weinig andere bestanddelen.