Heusden-Zolder -

De dertiger uit Heusden-Zolder die ervan verdacht wordt escortdames te hebben verkracht in het Vogelsanck-bos, moet nu toch naar de gevangenis. Nadat hij de voorbije drie jaar minstens zestien slachtoffers had gemaakt, zat hij thuis met een enkelband. Het parket van Limburg was daartegen in beroep gedaan, en uiteindelijk besliste de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Antwerpen dat de serieverkrachter dan toch naar de cel moet.