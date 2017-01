IN BEELD. Het team van Trump

Over enkele uren is het zover; dan is Donald Trump officieel de vijfenveertigste president van de Verenigde Staten van Amerika. Hij hield zich de voorbije maanden bezig met het samenstellen van zijn team die hem zullen bijstaan om, volgens zijn campagneleuze, 'Amerika opnieuw groots te maken' ('Make America Great Again'). We stellen ze even aan u voor.

Na het samenstellen van dit kaartje maakte Trump ook nog bekend wie hij als minister van landbouw naar voorschuift. Die plaats gaat naar Sonny Perdue.