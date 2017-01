Drugslaborant uit Eindhoven veroordeeld tot 18 maanden cel

Hasselt / Neerpelt - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft donderdag de 26-jarige Pierre H. veroordeeld tot 18 maanden effectieve celstraf en een geldboete van 6.000 euro wegens dealen van xtc, cocaïne en cannabis. De man uit Eindhoven werd al in april 2016 veroordeeld tot 3 jaar cel voor een drugslab in een woning in Neerpelt. Hij trok in juni 2016 de celdeur dicht, maar op 22 september liep hij opnieuw tegen de lamp.

Het drugslaboratorium in Neerpelt, dat hij gebruikte voor de aanmaak van synthetische drugs, huurde hij aanvankelijk van een gepensioneerde politiecommissaris. Voor het contract gaf hij zijn paspoort af. Omdat hij zijn boete en gerechtskosten niet meteen kon betalen, maakte hij naar eigen zeggen de foute beslissing om te gaan dealen. In Lommel hield de politie hem in september 2016 tegen met 106 gram cocaïne. Hij bekende ook nog xtc en hasj aan de man te brengen.

Naar eigen zeggen is hij van plan te breken met zijn verleden. Daarom overweegt de Nederlander te verhuizen naar Rotterdam. Voor de strafmaat keek de Hasseltse rechtbank vorig jaar al naar het verleden van Pierre H., want die werd in 2012 door de rechtbank in het Nederlandse ‘s Hertogenbosch voor drugs veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 5 met uitstel. Nu werd rekening gehouden met de veroordeling tot 3 jaar cel.

De man zit momenteel nog in hechtenis.