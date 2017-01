“Vervuilende bussen van De Lijn niet welkom in Mol”

Het gemeentebestuur van Mol reageert verontwaardigd op het bericht dat de Vlaamse openbaarvervoersmaatschappij De Lijn overweegt om de meer vervuilende bussen naar landelijke gemeentes zoals Mol te sturen. Dat zeggen de Molse burgemeester Paul Rotthier (CD&V) en schepen voor Mobiliteit Paul Vanhoof (sp.a) in een persbericht.

"We respecteren uiteraard de beleidsbeslissing van Antwerpen om vervuilende voertuigen met een te hoge uitstoot te weren uit de stadskern", stellen de vroede vaderen van Mol in hun mededeling. "Maar dit mag geen excuus zijn om de uitstoot in de Kempen te verhogen. Deze vervuilende bussen zijn in Mol niet welkom."

De burgemeester en schepen tonen zich ook zeer verbaasd dat ze het nieuws uit de krant hebben moeten vernemen. "Met het Burgemeesterconvenant Kempen 2020 levert Mol - samen met de andere Kempense gemeenten van het werkingsgebied van IOK (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen, nvdr) - heel wat inspanningen om onze CO2-uitstoot tegen 2020 met 20 procent te verlagen", vervolgen de Molse mandatarissen. "Tal van lokale projecten werden hiervoor opgestart en worden momenteel uitgevoerd. Het is dan ook bijzonder jammer vast te stellen dat het behalen van deze klimaatdoelstellingen wordt bemoeilijkt door de beslissingen van een ander lokaal bestuur en een publieke vervoersmaatschappij."

Inmiddels nam het gemeentebestuur zelf ook al contact op met De Lijn. "De antwoorden die we telefonisch ontvingen, waren inhoudelijk onduidelijk en totaal onbevredigend", zeggen Rotthier en Van Hoof. "Het enige excuus dat we ontvingen, betrof het gebrek aan voorafgaande communicatie."

De bestuurders van Mol betreuren de beslissing des te meer, omdat de gemeente jaarlijks fors investeert "in de financiële tussenkomst voor goedkopere busabonnementen voor onze inwoners en de tienrittenkaart Rondje Mol".

"Samen met De Lijn lanceerden we in september 2015 het succesvolle project 'Centrum Express'", besluit de persmededeling. "Met deze initiatieven willen we meer inwoners op de bus krijgen én De Lijn ondersteunen om het busvervoer in onze gemeente verder uit te bouwen. De recente berichtgeving dat we de 'te vervuilende' bussen van Antwerpen krijgen, smaakt vanuit dit opzicht dan ook uitermate wrang."

Ongelukkige communicatie

“De communicatie over de beslissing om bussen naar provinciesteden zoals Mol, Westerlo, Heist-op-den-Berg, Tremelo of Aarschot te verkassen, omdat ze in Antwerpen door het invoeren van de lage-emissiezone niet langer mogen rondrijden wegens te vervuilend, is ongelukkig geweest”, geeft Astrid Hulhoven, woordvoerder van De Lijn, toe. “We hadden de steden en gemeenten, die toch onze partners op het terrein zijn, moeten inlichten en dat is niet gebeurd.”

Daarnaast wijst De Lijn er op dat het om een relatief klein aantal bussen gaat en dat ze een roetfilter hebben. “Het gaat om 70 van 570 bussen die in Antwerpen rondrijden”, zegt Astrid Hulhoven. “Ze hebben een roetfilter en stoten dus geen fijn stof uit.” Bovendien bestaat er een vervangingsscenario voor vervuilende bussen, ze gaan er dus op termijn definitief tussen uit. “Naarmate er nieuwe, meer milieuvriendelijke bussen geleverd worden, worden de oude uit circulatie genomen.”

Lage-emissiezone

De lage-emissiezone van Antwerpen is overigens niet de eerste milieumaatregel die De Lijn ertoe dwingt om meer milieuvriendelijke bussen in te zetten in het centrum van een stad. “Neem bijvoorbeeld de stad Leuven. Die heeft bepaalde klimaatdoelstellingen vooropgesteld waarbij de CO2-uitstoot moet dalen. Daarom vervangen we in Leuven steeds meer bussen door hybride exemplaren, die 20 tot 25 procent minder brandstof verbruiken.”

De Lijn herinnert er ook aan dat vorige zomer beslist werd om vanaf 2019 alleen nog bussen aan te kopen met ‘alternatieve aandrijving’, dus hybride bussen of bussen die rijden op elektriciteit en niet langer op dieselbrandstof.