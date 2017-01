Diepenbeeks koppel in Gambia: “Om 5 uur ’s nachts geëvacueerd”

Diepenbeek -

In Gambia is de noodtoestand uitgeroepen. In het West-Afrikaanse land heerst onrust nadat president Yahya Jammeh - de man die alle ­homo’s wil onthoofden en een kruidendrankje tegen hiv promoot - in december de presidentsverkiezingen verloor. Vandaag loopt een deadline af. Als Jammeh niet zelf opstapt, dreigen buurlanden militair in te grijpen. De toeristen zijn geëvacueerd. Duizenden Gambianen slaan op de vlucht.