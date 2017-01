Onze bingewatchtip: de échte maffiosi

Denkt u bij het woord ‘maffia’ onmiddellijk aan een bibberende Don Corleone die u een onafwijsbaar aanbod doet? Vergeet het: de uitstekende Italiaanse serie ‘Gomorra’ toont hoe het er écht aan toe gaat bij de Italiaanse Camorra.

Sinds een kleine maand kan u op Play More van Telenet terecht voor het tweede seizoen, waarin een bloederige machtsstrijd wordt uitgevochten om de controle over Napels’ groezelige achterbuurten. Daarbij kijken vader en zoon Savastano en hun grote rivaal Ciro niet op een lijk meer of minder. Eén advies dus terwijl u deze serie aan recordtempo binget: raak niet té gehecht aan bepaalde personages.

Nu te zien op Play More.