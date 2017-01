‘Super Daan’ (11) uit Kinrooi verliest strijd tegen kanker

Kinrooi - Daan Dirkx (11), de Kinrooise jongen die al sinds oktober 2015 vocht tegen een hersentumor, is overleden. Daan verloor afgelopen maandag zijn strijd tegen kanker.

Daan Dirkx zat in het zesde leerjaar van de Gemeentelijke Basisschool 3K in Kinrooi, waar de verslagenheid groot is. “Onze grappige, speelse en enthousiaste ‘Super Daan’, wat zijn we ongelooflijk trots op jou. We kunnen je overlijden moeilijk vatten en gaan jou heel erg missen”, schrijft de school in een bericht op haar website. Daan Dirkx was ook lid van de Koninklijke Katholieke Breese Turnkring (KKBT), waar hij gymnast was bij de recreanten van het 5e en 6e leerjaar. “Daan, we zullen je missen”, postte de turnkring op haar Facebookpagina. In juni vorig jaar nog nam een delegatie van leerlingen, leerkrachten en ouders van basisschool 3K in Kinrooi deel aan Levensloop in Neeroeteren om Daan en zijn familie een hart onder de riem te steken. Dat mooie initiatief leverde toen bijna 2.500 euro op.