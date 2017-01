Opvallende carrièreswitch voor dopingzondaar Paolini

Dopingzondaar Luca Paolini heeft een punt gezet achter zijn wielercarrière. De Italiaan werd in 2015 uit de Tour gezet nadat in zijn lichaam sporen van cocaïne werden gevonden. Hij werd door de UCI achttien maanden geschorst, maar droomde nog van een comeback. Alleen bleek niemand in het peloton daar open voor te staan, hij vond geen nieuwe ploeg. Nu zijn carrière erop zit, kiest Paolini voor een nieuw leven. Samen met drie partners heeft hij in het historisch centrum van Como een bar overgenomen.