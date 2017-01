David Goffin tegen opslagkanon Karlovic op Australian Open: “Ik weet dat het niet prettig wordt”

David Goffin (ATP 11) heeft zich voor het tweede jaar op rij verzekerd van een plaatsje in de derde ronde van de Australian Open. De Belgische nummer één rekende donderdag in ‘straight sets’ - 6-4, 6-0 en 6-3 - af met de Tsjechische veteraan Radek Stepanek (ATP 102) en mag nu de baan op tegen het Kroatische opslagkanon Ivo Karlovic (ATP 21).

“Ik ben tevreden, want voor mij leek deze wedstrijd een beetje op een eerste ronde. Nu zit ik echt in het toernooi”, liet Goffin optekenen. Na een moeizame vijfsetter in ronde één tegen Reilly Opelka volgde nu dus een makkelijkere zege voor de 26-jarige Luikenaar. Na een gelijkopgaand begin stond er geen maat meer op het elfde reekshoogd. Stepanek, die uit de kwalificaties kwam in Melbourne, sloeg negen dubbele fouten en kreeg ook 44 rechtstreekse fouten achter zijn naam. “Ik was wat gespannen in de openingsfase, maar daarna begon alles veel vlotter te lopen. Ik kon me aanpassen aan zijn atypische slagen en deed hem lopen. Ik ben solide blijven spelen, het was een goede wedstrijd”, stelde Goffin.

Zaterdag kijkt Goffin met als inzet een ticket voor de achtste finales opnieuw een veteraan in de ogen, dan wacht de 37-jarige Karlovic. Die wordt met zijn 2m11 en zijn verschroeiende opslag opnieuw een ander kaliber. Het wordt de eerste onderlinge confrontatie op het ATP-circuit tussen beide spelers, een week geleden kruisten ze wel al de degens in de finale van de Kooyong Classic, een demonstratietoernooi ter voorbereiding op de Australian Open. In die finale, die door de regen tot een set werd herleid, haalde Belgiës beste tennisser het met 7-6 (7/2).

“Ik denk dat dat me kan helpen, ik heb toen ondervonden hoe hij opslaat. Hij slaat misschien iets minder hard dan een Opelka of een Isner, maar vindt andere hoeken. Ik weet dat het niet prettig wordt, maar ik denk over voldoende wapens te beschikken om de wedstrijd te winnen. Ik weet dat mijn return goed is. De ballen zullen erg snel komen, ik zal geconcentreerd en agressief moeten zijn”, blikte Goffin vooruit.

Ivo Carlovic brak in zijn eerste ronde het record van meeste aces in een match op de Australian Open. Het goede nieuws is wel dat hij ook het record brak van meeste gespeelde games in één match ooit Down Under en dus allicht nog vermoeid zal zijn (lees meer).

Rechts: de boomlange Kroaat Carlovic is de volgende tegenstander van Goffin Foto: AFP

Foto: BELGA

Foto: BELGA