UHasselt vraagt steun stad om begijnhof te verwerven

Bouwwerken Kanaalkom gestart: “Een werf als een andere, maar dan met overal een nulletje achter”

Regio Het grootste Limburgse bouwproject in jaren kan nu echt uit de startblokken schieten. Woensdag is begonnen met het optrekken van de eerste van acht bouwkranen in de bouwput aan de Hasseltse Kanaalkom. Lees verder