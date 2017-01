Partijvoorzitter Open Vld Bilzen overleden

Bilzen - Dinsdagavond is geboren en getogen Bilzenaar, Etienne Barthels (67) plots aan een natuurlijke dood overleden. Bartels was sinds 2001 voorzitter van de partij Open Vld Bilzen.

Dinsdagavond is geboren en getogen Bilzenaar Etienne Barthels (67) plots overleden. Bartels was sinds 2001 voorzitter van Open Vld Bilzen. Schepen Bruno Steegen reageert zwaar aangeslagen: “Afgelopen zaterdag verwelkomde Etienne nog trots de leden op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Er leek geen vuiltje aan de lucht, ongelooflijk. Etienne stelde zichzelf altijd op de achtergrond en ten dienste van de partij. Iedereen kon op hem rekenen en hij nam zijn rol als voorzitter heel ernstig. Wij gaan hem enorm missen.”

Etienne Barthels was bovendien een grote kracht bij stadsradio BOO in Bilzen. “Al in de jaren ’80, ten tijde van Arcan Radio, was Etienne een van onze medewerkers. Sinds de opstart van BOO was hij de man die zorgde voor onze live-uitzendingen. Een geweldig technicus en bovendien de man die het regionieuws bij ons op de kaart heeft gezet. We verliezen niet alleen een lieve, toegewijde en gedreven kracht, maar ook een goede vriend”, zegt Ludo Wijnen, voorzitter van radiozender BOO.