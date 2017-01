Reken er vooral niet op dat investering in vastgoed ieder jaar zo’n fenomenaal rendement zal halen als in 2016

Een welgemeende proficiat aan alle bezitters van een flat in Limburg. U heeft vorig jaar aan uw investering immers 8,5% verdiend. Dat kon slechter! Het gaat weliswaar om een gemiddelde prijsstijging. Niet ieder appartement is dus zoveel duurder geworden. Maar volgens dezelfde logica is de prijs van sommige appartementen in deze provincie nog (veel) meer gestegen.

We kennen sowieso alleen maar de prijzen van de optrekjes die effectief van eigenaar veranderen. Woont u dus al 20 jaar in hetzelfde appartement, dan heeft uw woonst al 20 jaar geen deel uitgemaakt van de berekeningen van de gemiddelde prijs. U mag weliswaar aannemen dat uw appartement in die periode ook (veel) meer waard geworden is. Was het vorig jaar ook voor u +8,5%? Dat hangt ervan af. Prijzen worden nu eenmaal altijd bepaald door vraag en aanbod en die zijn dan weer afhankelijk van de ligging, de grootte van het appartement en het comfort.

Vooral de categorie “nieuwe appartementen met 1 slaapkamer” liggen goed in de markt. De vraag stijgt omdat er almaar meer alleenstaanden zijn, door sterfgevallen of echtscheidingen. Grotere appartementen vinden tegenwoordig ook vlot een koper omdat koppels babyboomers een luxueus, nieuw appartement willen in het centrum van de stad. Het mag wat kosten, ook al omdat er toch een logeerkamer moet zijn voor als er eens een kleinkind komt overnachten.

Er is nog een groep van kopers die de prijs van appartementen omhoog duwen. Het zijn de spaarders die op zoek gaan naar een beter rendement voor hun spaarcenten. Ze nemen geen vrede met de schamele vergoeding op hun spaarrekening en gaan ervan uit dat de verhuur van een flatje meer dan 0,11% zal opbrengen. Dat kan ook moeilijk anders.

En toch zou ik die spaarders willen waarschuwen. Reken er vooral niet op dat uw investering in vastgoed ieder jaar zo’n fenomenaal rendement zal halen als in 2016. Vorig jaar was uitzonderlijk mooi, maar de volgende jaren zal de winst allicht lager uitvallen. Omdat de vraag toeneemt stijgt immers ook het aanbod. Her en der worden appartementencomplexen opgetrokken, zelfs in de kleinste dorpjes. Al die appartementen vinden nu nog vlot een eigenaar. Maar niets blijft duren. Kan het zijn dat we, met dank aan de lage rente, dicht bij een tijdelijke top zitten van de vastgoedprijzen? Ik verwacht geen crash, dat niet, maar wel een afname van de vraag.

Huizen zijn soms kruisen. Appartementen kunnen dat ook al eens worden. Wat als uw huurder niet betaalt? Wat als politici de huurinkomsten meer willen belasten? Spreid uw vermogen. Investeer dus niet al uw centen in vastgoed!