Goalgetter gezocht voor Genk

Racing Genk zit na een sterke prestatie aan de kust met één been in de bekerfinale. Tot daar het goeie nieuws. Maar tegelijkertijd kan je er na de openingsmatch van 2017 niet naast kijken. Scoren is en blijft een probleem. Zo niet, konden de Genkse fans nu al hun ticket voor de bekerfinale bestellen. De volgende cijfers onderstrepen die stelling. Bovendien doet de onbeschikbaarheid van topschutter Karelis voor de rest van het seizoen niet onmiddellijk een positieve ommekeer vermoeden. Of komt het heil toch van Schrijvers, Naranjo en de herstelde Malinovskyi? Voetbalwatcher Gert Verheyen is niet pessimistisch gestemd.