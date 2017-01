Monsterboete van 200.000 euro voor broers Deschacht

De Kansspelcommissie wil dat het illegale gokgedrag van Anderlechtspeler ­Olivier Deschacht bestraft wordt met een boete van 100.000 euro. Opmerkelijk is dat zijn broer Xavier ­dezelfde strenge straf krijgt opgelegd. Het zijn de hoogste boetes ooit voor gokkende sporters. Te hoog voor Olivier Deschacht om zich daarbij neer te leggen.

Hopelijk heeft Olivier Deschacht ook naast de grasmat een stevige verdediging in huis als hij de forse boete voor het illegaal online gokken op voetbalwedstrijden wil milderen. Het bedrag dat gisteren werd bepaald door de Kansspelcommissie is een veelvoud van de 3.000 euro die ze enkele weken geleden uitdeelde aan Oostendespeler Knowledge Musona. “Maar dit gaat om veel ernstiger feiten”, klinkt het.

Ook het parket van Oost-Vlaanderen had al aanwijzingen gevonden dat de Anderlechtspeler wel degelijk gegokt heeft op wedstrijden van zijn ploeg waarin hijzelf op het veld stond. Het reglement van de voetbalbond verbiedt het inzetten op eigen wedstrijden in alle omstandigheden.

In november lekte bovendien uit dat met de account van Olivier Deschacht ook geld is ingezet op verlies van Anderlecht in de thuiswedstrijd tegen Benfica Lissabon drie jaar geleden, waarin Deschacht 56 minuten op het veld stond. Het is niet duidelijk of hij die wedstrijd bewust manipuleerde. Anderlecht verloor toen met 2-3.

“Lachwekkend hoog”

Deschacht zelf wil officieel niet reageren, maar onze redactie verneemt in zijn entourage dat de speler de boete zeker zal aanvechten “omdat het bedrag lachwekkend hoog is”.

“Hij had zich wellicht wel neergelegd bij een minder zware boete omdat dan de hele heisa voorbij zou zijn. Maar een boete van 100.000 euro voor weddenschappen met een inzet van hooguit 200 euro waar hij nooit een cent aan heeft verdiend? Kom nou. Olivier is ook niet de grootverdiener van eerste klasse, hoor.”

Olivier Deschacht verdient per jaar één miljoen euro. Hij zou het naar verluidt vooral erg vinden voor zijn broer “omdat die maar om en bij 2.000 euro per maand verdient”.