Stabroekse (23) trekt naar Silicon Valley: “Zuckerberg, ik wil mijn Facebookpagina terug”

Niks werkt om een levende persoon van Facebook in België te spreken, zegt Jamilla Baidou (23) uit Stabroek, “en dus ben ik zelf naar Amerika gereisd om mijn verwijderde pagina weer op te eisen.”

Jamilla Baidou kent u misschien nog als een van de finalisten van het VTM-programma The Voice van Vlaanderen in 2014. Ze bleef zingen – en grappen – en vergaarde zo duizenden fans met filmpjes op YouTube en Facebook. Vloggen werd haar beroep.

157.000 volgers vergaarde ze tot en met begin december op haar Facebookpagina. Haar filmpjes werden meer dan een miljoen keer bekeken. En toen verdween de pagina plots.

“Aanleiding was een oorlog tussen mij en een andere pagina waarvan ik niet weet wie erachter zit. Ik voelde mij er een beetje door geviseerd. Ik kon het een halfjaar negeren, maar op een bepaalde post heb ik dan toch gereageerd. Daarop bleef discussie volgen, ik rapporteerde ‘hem’ en ‘hij’ mij, en uiteindelijk zijn beide pagina’s offline gehaald”, vertelt Jamilla.

Jamilla zkt. Mark

“Omdat ik daardoor al mijn filmpjes kwijt was en al mijn volgers, besloot ik Facebook te vragen om me mijn pagina terug te geven. Maar bij Facebook België is het mij niet gelukt om een levende persoon te pakken te krijgen, ook niet via vrienden en connecties. Ik werd zot van de automatische antwoorden die ik kreeg.”

“Op een avond lag ik op mijn bed te sms’en met een vriend en zei ik voor de grap dat ik beter zelf naar Amerika zou trekken om mijn pagina weer op te eisen bij Mark Zuckerberg (de oprichter van Facebook, red.) zelf. Maar in een week tijd werd die grap realiteit en had ik mijn reis geboekt.”

Nu brengt Jamilla elke dag verslag uit op haar nieuwe Facebookpagina (met intussen alweer meer dan 40.000 volgers). Gisteren konden we zien hoe ze een taxi probeert te vinden om in haar hotel in San Francisco te geraken, waarna haar echte ‘Jamilla zkt. Mark’-project kan starten. Elke dag om 19u post Jamilla een nieuwe aflevering van haar avontuur op Facebook.

“Ik weet dat de kans vrij klein is dat ik mijn pagina op het hoofdkwartier van Facebook zal terugkrijgen”, zegt Jamilla. “Maar ik heb ook al vaker ervaren dat de dingen anders kunnen lopen dan verwacht. Daar doe ik het voor.”

