Alerte kat wekt gezin voor brand in huis

Mol - De kat van de Molse familie Kok was gisteren de held van de dag. Het dier wekte het gezin toen er brand was ontstaan in de woning.

Gewonden zijn er niet, maar het gerenoveerde huis is wel een tijdlang onbewoonbaar. “Beweren dat de bewoners hun leven te danken hebben aan de kat, kun je natuurlijk niet echt bewijzen, maar als de brand langer onopgemerkt was gebleven, zouden de gevolgen alleszins zwaarder geweest zijn”, zegt luitenant Jef Van Meensel van de brandweerpost Balen.

Het gezin Kok, een koppel en twee jonge kinderen, woont in een gerenoveerde laagbouwvilla aan Gompel Hoeve in Mol. Dinsdag, even voor middernacht lag iedereen al in bed, toen er brand ontstond bij de haard en de schoorsteen. “De kat zou hier nogal onrustig op gereageerd hebben, waardoor een bewoner van het huis niet alleen wakker werd maar ook meteen de rook opmerkte en alarm sloeg.”

Pas gerenoveerd

De bewoners konden vrijwel ongedeerd tijdig het pand verlaten. De kinderen werden uit voorzorg even naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Toen de brandweer ter plaatse kwam sloegen de vlammen in de buurt van de schoorsteen door het dak. “Bij de recente renovatie van de woning was het dak zowel binnen als buiten beter geïsoleerd. Rook en hitte zaten in het vals plafond maar om daarbij te kunnen, hebben we het plafond op verschillende plaatsen moeten demonteren of openbreken.” De brandweer kreeg de situatie na een tijdje onder controle, maar rook en water hebben ervoor gezorgd dat het huis momenteel onbewoonbaar is.

Buren

De bewoners werden woensdagochtend opgevangen door buren. Tot ze terug naar huis kunnen, worden ze opgevangen door familie. Volgens de eerste vaststellingen gaat het om een accidentele brand.