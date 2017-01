De zaken gaan goed met Baba Yega, de mysterieuze dansgroep die vorig jaar het vierde seizoen van de talentenjacht ‘Belgium’s Got Talent’ won. Ze worden op allerhande evenementen gevraagd om op te treden en vragen 5.200 euro per 10 minuten. Dat had winkelcentrum K in Kortrijk er wel voor over. Terecht, want er kwam afgelopen weekend een bom volk opdagen voor het optreden.