Sébastien Ogier is de snelste in shakedown van Monte Carlo

De Fransman Sébastien Ogier (Ford Fiesta RS) heeft woensdag de snelste tijd neergezet in de shakedown van de Rally van Monte Carlo, de eerste manche van het wereldkampioenschap WRC. Onze landgenoot Thierry Neuville realiseerde in zijn Hyuandai i20 de achtste chrono.

Wereldkampioen Ogier, die na het terugtrekken van Volkswagen uit de WRC zijn debuut maakte in de Ford Fiesta RS, legde de 3,35 kilometer in het Franse Gap af in 2:18.1. Daarmee was hij ruim drie seconden sneller dan de Noor Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia R5). De Estlander Ott Tänak (Ford Fiesta RS) zette met 2:24.2 de derde tijd neer. Thierry Neuville werd in 2:26.9 achtste.

Donderdag staat de eerste klassementsproef van de rally van Monte Carlo op het programma.

Beste tijden van de shakedown:

1. Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Fra/Ford Fiesta RS) 3,35 km in 2:18.1

2. Andreas Mikkelsen (Noo/Skoda Fabia R5) 2:22.3

3. Ott Tänak/Raigo Molder (Est/Ford Fiesta RS) 2:24.2

4. Jari-Matti Latvala/Mikka Anttila (Fin/Toyota Yaris) 2:25.2

5. Hayden Paddon/John Kennard (NZe/Hyundai i20) 2:25.8

6. Dani Sordo/Marc Marti (Spa/Hyundai i20) 2:26.0

7. Juho Hänninen/Kaj Linström (Fin/Toyota Yaris) 2:26.6

8. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Bel/Hyundai i20) 2:26.9

9. Elfyn Evans/Daniel Barritt (GBr/Ford Fiesta RS) 2:32.4

10. Craig Breen/Scott Martin (Ier/GBr/Citroën DS3) 2:34.4

11. Stéphane Lefebvre/Gabin Moreau (Fra/Citroën C3) 2:35.0

12. Kris Meeke/Paul Nagle (GBr/Ier/Citroën C3) 2:38.4 .

# Belga context ## Related picture(s) [Rallye Monte Carlo - AUTO - RALLY - MONTE ...]

[Rallye Monte Carlo - AUTO - RALLY - MONTE ...]

[Rally van Monte Carlo - AUTO - RALLY - MON...]

View full context on [BelgaBox]

(belga)