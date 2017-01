Hasselt - Het grootste Limburgse bouwproject in jaren kan nu echt uit de startblokken schieten. Woensdag is begonnen met het optrekken van de eerste van acht bouwkranen in de bouwput aan de Hasseltse Kanaalkom.

“Vanaf nu komen er stilaan meer arbeiders naar hier om straks met 200 tegelijk aan de slag te zijn. En daar hoort een heel coördinatieplan bij”, zeggen directeur Marc Notermans van Strabag ...