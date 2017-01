"Opa van Trump verdiende geld door goudzoekers eten, sterkedrank en prostituees aan te bieden"

Tot voor kort was Kallstadt enkel bekend vanwege zijn wijngaarden en gevulde varkensmagen. Maar nu Donald Trump tot president van de Verenigde Staten is verkozen, zou dat wel eens kunnen veranderen. De grootvader van Trump werd immers in dit Duitse dorpje, in de wijnstreek Rijnland-Palts, geboren. Meer nog, toen hij ernaar wilde terugkeren voor zijn geliefde, werd hij als illegale migrant het land weer uitgezet…