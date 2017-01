Hasselaar is al 10 jaar ‘Google-piloot’ in Dubai: “In België kan je je dromen niet waarmaken”

Hasselt -

Elke emigrant heeft zo zijn eigen redenen om het geluk elders te zoeken. Hasselaar Michael Fabry (40), bijvoorbeeld, zag als tiener hoe zijn ouders in financiële problemen raakten en hoe dat uiteindelijk hun huwelijk kostte. Michael besloot het anders te doen. Maar alle dromen die hij koesterde, zag hij zichzelf niet waarmaken in dit land. Dus koos hij voor de wereld, en vond hij een - voorlopige? - vaste stek in Dubai, waar hij werkt als privépiloot. “Dubai is de stad van de mogelijkheden, België het land van de beperkingen”, zegt hij.