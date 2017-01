50-tal getuigen op assisenproces voor moord op Erik Janssen in Dilsen

Tongeren / Dilsen-Stokkem - In het Tongerse hof van assisen had woensdag de preliminaire of voorbereidende zitting plaats voor het proces van de 23-jarige Abdullah Essah uit Dilsen-Stokkem, die begin maart terechtstaat voor de gewelddadige dood van de 50-jarige Erik Janssen in oktober 2013. Janssen werd op 24 oktober dood teruggevonden in zijn woning aan de Hoogbaan in Dilsen-Stokkem. In maart 2014 werd de jonge Abdullah Essah ingerekend als moordverdachte. Op het proces komt een vijftigtal getuigen aan het woord.

De minder begaafde Janssen werd een dag eerder om het leven gebracht. Quasi zijn hele woning zat onder het bloed. In zijn slaapkamer, op de trap en op het gelijkvloers waren er bloedsporen. De vijftiger moest zware slagen incasseren en messteken in de borststreek. Janssen was op maandag 21 oktober nog gaan werken in de steenfabriek in Lanklaar bij Dilsen. ‘s Anderendaags was hij opgemerkt in een krantenwinkel.

Mogelijk zou er tussen het slachtoffer en de dader seksuele toenadering zijn geweest, waarna een schermutseling ontstond. De twee zouden hebben afgesproken om samen een voetbalmatch te kijken. Abdullah zou in slaap gevallen zijn. Toen hij wakker werd, zocht Janssen toenadering, waarop de stoppen bij Abdullah doorsloegen. Bepaalde sporen, zoals dna, leidden uiteindelijk in maart 2014 tot de arrestatie van Abdullah Essah.

Voorzitter van het hof is Dirk Thys. Karina Van Kelst is de openbare aanklager. Advocaten Gino Houbrechts en Motmans verdedigen de beschuldigde. Woensdag kwamen drie familieleden van het slachtoffer zich persoonlijk aanmelden als burgerlijke partij. Ze hadden nog geen advocaat. Het proces gaat maandag 6 maart effectief van start met de voorlezing van de akte van beschuldiging, waarna voorzitter Thys de beschuldigde zal ondervragen. De jurysamenstelling gebeurt op 24 februari. Abdullah Essah, die woensdag wat bedeesd overkwam, woonde de zitting in Tongeren bij.