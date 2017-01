Georges Leekens staat voor moeilijke opdracht: “Maar net daarom hebben ze me aangeworven”

Georges Leekens tracht donderdag Algerije naar een eerste overwinning te leiden op de Afrika Cup in Gabon. Dat moet dan gebeuren tegen Tunesië, het land waar hij tot juni 2015 bondscoach was.

“Ik heb goede herinneringen aan Tunesië, het wordt een emotioneel weerzien, ik kijk ernaar uit”, blikte Leekens woensdag vooruit. “Ik ken het hele team. Er zitten slechts twee of drie spelers in de selectie die ikzelf niet onder mijn hoede gehad heb. Ik ken hen als mijn kinderen, maar op het veld wordt het weer bittere ernst. In een voetbalmatch heb je geen vrienden.”

Na het 2-2 gelijkspel tegen Zimbabwe en met nog een wedstrijd tegen groepsfavoriet Senegal voor de boeg, is een driepunter meer dan welkom voor Algerije. “Ik wist dat ik voor een moeilijke opdracht stond”, zegt Leekens. “We zitten in een hele lastige groep. Het is net daarom dat de Algerijnse federatie me aangeworven heeft.”

“Defensief voetbal is verleden tijd”

Tijdens de vorige Afrika Cup eindigde het voor Leekens en Tunesië in de kwartfinales met een 2-1 nederlaag na verlengingen tegen gastland Equatoriaal Guinea. Destijds werd Leekens verweten dat hij Tunesië te defensief liet spelen. Met Algerije kiest hij naar eigen zeggen voluit voor het offensieve. “Defensief voetbal is verleden tijd, het offensieve is de toekomst. Het is ook daar dat onze kwaliteiten liggen. Als je offensief wil spelen, betekent dat wel dat iedereen in blok mee moet verdedigen.”