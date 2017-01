Er is nood aan flexibiliteit op maat van de werknemer. Dat is de belangrijkste conclusie van een enquête van ACV-Limburg. Als er naar flexibiliteit gekeken wordt, moet er volgens de ondervraagden ook geluisterd worden naar de noden van de werknemers en niet enkel naar die van de bedrijven. De christelijke vakbond ziet dat als een belangrijk onderdeel in de strijd tegen burn-outs.