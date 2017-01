Beyhan kookt: Ajuinsoep met knoflookcroutons

Ooit stond ze achterin de keuken van haar mans kebabzaak te zwoegen, maar vandaag is de Maasmechelse hobbykokkin Beyhan Agirdag bekender dan Jeroen Meus op de sociale netwerksite mutfaktayim_b. Deze week maakt ze overheerlijke ajuinsoep met knoflookcroutons klaar. Smakelijk!

Ingrediënten: Voor de soep: 7 à 8 uien, handvol selder, 1 wortel, 1 aardappel, 2 knoflookteentjes, zout, peper, 1,5 liter water. Voor de knoflookcroutons: 4 à 5 oude boterhammen, 50 ml olijfolie, 2 knoflookteentjes, 2 koffielepels tijm, 1 koffielepel pepervlokken, 1 koffielepel peper, 1 koffielepel zout.

Bereiding:

- Snij de ajuinen in fijne, halve ringen en hak de groenten in fijne blokjes.

- Verhit een grote pan, en laat er een klontje boter in smelten.

- Doe de ajuinen in de pan en bak ze tot ze lichtbruin zijn. (Roer goed zodat de ajuinen niet aan de bodem blijven plakken.)

- Doe de groenten erbij en laat gedurende een paar minuten al roerend bakken.

- Giet de pan vol water en maak het aanbaksel los. Kruid de soep met peper en zout.

- Breng aan de kook en laat 20 minuten pruttelen op een zacht vuurtje.

- Mix ze fijn met een staafmixer.

Voor de knoflookcroutons:



- Verwarm de oven voor op 180°C. Bedek een bakplaat met bakpapier.

- Snijd het brood in blokjes van ongeveer 1 cm x 1 cm. Leg de blokjes brood op de bakplaat.

- Pers de knoflook uit, voeg de kruiden en de olijfolie erbij en roer dit goed door. Sprenkel vervolgens de knoflookolie over de broodblokjes. Hussel alles even goed door met je handen, zorg ervoor dat ieder stukje brood voorzien is van een laagje knoflookoliemengsel. Verdeel de broodblokjes gelijkmatig op de bakplaat en bak de knoflookcroutons totdat die goudbruin en knapperig zijn.

Smakelijk!