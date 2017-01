Informatiemoment over uitbreiding Noliko

Bree - Het provinciebestuur heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘Uitbreiding Noliko’ goedgekeurd. Nog tot en met 10 februari loopt nu een openbaar onderzoek. Daarna worden de uitbreidingsmogelijkheden definitief vastgelegd.

Al in 2005 werd een eerste PRUP goedgekeurd om de uitbreiding van Noliko mogelijk te maken. Ondertussen is Noliko een toonaangevend bedrijf én een belangrijke werkgever in onze regio geworden. Een verdere uitbreiding is dan ook noodzakelijk om bijkomende investeringen -en de daarmee gepaard gaande extra tewerkstelling- mogelijk te maken. Men wil uitbreiden in agrarisch gebied ten zuiden van de ’t Hasseltkiezel op een oppervlakte van ongeveer 7 hectare.

Tijdens het openbaar onderzoek mag iedereen die dat wenst opmerkingen of bezwaren indienen. Men organiseert ook een informatiemoment op donderdag 19 januari van 18 tot 20 uur in de kapel van het stadhuis. “Op deze infomarkt zullen medewerkers van de provincie Limburg en het studiebureau Sweco klaar staan om uitleg te geven en vragen te beantwoorden”, aldus de Breese burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V). “Tijdens het hele openbaar onderzoek ligt het ontwerpplan ter inzage in het stadhuis bij de dienst ruimtelijke ordening: elke werkdag tijdens de openingsuren.”

Meer info op het nummer 011/23.83.45 of via een mail naar roplangroep@limburg.be.