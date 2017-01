De auto van Tom Heeren: "Geen vuile voeten in mijn auto, echt niet"

Naar aanleiding van het Autosalon in Brussel vroegen wij aan Limburgse ondernemers met welke auto zij rijden en waarom ze voor die vierwieler hebben gekozen. Vandaag in ‘Mijn auto & ik’: Hasselaar Tom Heeren, eigenaar van doe het zelf-keten Hubo.

“Noem mij gerust een echte autofreak. Daarmee wil ik zeker niet zeggen dat ik verknocht ben aan één merk maar wel aan mooie auto’s. Ik heb eigenlijk verschillende mooie auto’s in de garage. Maar degene waarmee ik de meeste kilometers maak, is zonder twijfel de Aston Martin Vanquish, een pareltje waarvan er maar een beperkt aantal bestaan. Een heel exclusieve wagen dus.

Voor mij mag mijn auto opvallen. Ik verzorg hem dan ook tot in de puntjes. Nooit eten of drinken in de auto, niet roken en geen vuile voeten in mijn wagen, echt niet. Daar ben ik allergisch voor. Ik rijd goed 40.000 kilometer per jaar en dat wil ik in de beste omstandigheden doen. Voor mij biedt deze auto de perfecte combinatie tussen luxe, comfort en veiligheid. En je kan er ergens mee komen. Ja, ik ben er best fier op.”

PRIJS: Tussen 261.900 euro en 273.000 euro