De auto van Filip Vanheusden: "Er moet een palet wijn in geraken"

Naar aanleiding van het Autosalon in Brussel vroegen wij aan Limburgse ondernemers met welke auto zij rijden en waarom ze voor die vierwieler hebben gekozen. Vandaag in ‘Mijn auto & ik’: Hasselaar Filip Vanheusden, zaakvoerder van 't Borrelhuis en De KwiZien en voorzitter van Horeca Vlaanderen.

"Ik ben een nostalgische liefhebber van Land Rover. Daarom ook deze keuze, die er zeker geen is van weelde of wat dan ook. Voor mij is de norm dat er een palet wijn in geraakt. Het was dus ofwel een kleinere camionette ofwel deze Land Rover Discovery. Overigens: ik gebruik de auto’s tot ze quasi ‘op’ zijn. Dit exemplaar is zeven jaar oud. Vandaag staan er 200.000 kilometers op de teller en dat begint te wegen.

Sinds ik voorzitter van Horeca Vlaanderen ben, zijn de kilometers die ik afleg trouwens bijna verdubbeld tot 50.000 per jaar. Daarom kijk ik stilaan uit naar iets meer ecologisch, een nieuwe wagen ja. En iets dat fiscaal interessanter is dan mijn auto van nu. Maar het moet groot genoeg zijn, betrouwbaar en veilig. Pas daarna komt het comfort, al gaat dat met die lange ritten misschien ook net iets meer gaan wegen. We kijken rustig rond. Voorlopig doet de auto van vandaag het nog prima.”

PRIJS: Tussen 51.700 euro en 84.700 euro