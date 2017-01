Dit is het beste adresje bij Belgen in Frankrijk

Patrick Van Hoorebeke en Daniëlla Dhaenens uit Gent fantaseerden over een B&B in Frankrijk, maakten die droom waar en nu is hun La Granja verkozen tot de beste Belgische bed and breakfast in Frankrijk.

Bijna drieduizend lezers van de gidsenreeks ‘Logeren bij Belgen’ stemden via een online formulier op hun favoriete logies. Dat deden ze op basis van verschillende criteria, waaronder ligging, onthaal, inrichting, keuken en bezienswaardigheden in de buurt.

In de categorie ‘beste B&B in Frankrijk’, kwam La Granjaals winnaar uit de bus. De kamers zijn ondergebracht in een oude boerderij in het zuidwestelijke departement Lot-et-Garonne. Je kan er kiezen tussen twee vakantieformules: een verblijf in een van de twee woningen, elk met toegang tot een eigen zwembad, of overnachten in de b&b, waarbij een derde zwembad hoort. De top drie wordt vervolledigd door: La Bastide du Lot, eveneens in Lot-et-Garonne, en Maison des Etoilesin Aveyron.

Zuid-Europa

In de categorie ‘beste Belgische B&B in zuid-Europa’ gaat Casa d’Oroin Italië, van West-Vlamingen Jan Vandorpe en Filip Van Branteghem, met de hoofdprijs lopen. Het landhuis in Umbrië stond vorig jaar op de tweede plaats. Die wordt anno 2017 ingepalmd door het Spaanse Cortijo Valavero, dat vorig jaar dan weer helemaal bovenaan stond. De rollen zijn als het ware gewoon omgedraaid. De derde plaats is voor Atidosin de Spaande regio Valencia.