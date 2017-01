Puur natuur: vrouwen geven zich bloot in inspirerende fotoshoot

"Hiermee wil ik echte vrouwen in de kijker zetten, die goed in hun vel zitten." Emily probeert zo vrouwen van over de hele wereld met een positieve blik naar hun lichaam te laten kijken. "In plaats van te focussen op wat vrouwen moeten "verbeteren" aan hun lichaam, wil ik bewijzen dat iedereen mooi is zoals hij of zij is."

Emily wil met deze fotoreeks alle vrouwen inspireren. "Dit verhaal gaat over veel meer dan alleen maar fotografie. Het is een boek voor elke dochter, vriendin, echtgenote, mama, oma... Om te laten zien dat ook lichamen die niet in het typische plaatje van "perfect" passen geweldig zijn. Om te laten zien dat eetstoornissen een probleem zijn en pesten en seksuele intimidatie niet kan."

De combinatie van een duidelijke boodschap en herkenbare foto's is wat volgens haar de boodschap het best doet overbrengen. Het resultaat van haar werk wil ze publiceren in een boek onder de titel 'Average Girl: A Guide to Loving Your Body'. "Onze maatschappij plaatst ons graag in categoriën. Daar horen we thuis, daar niet. Als je niet zus of zo bent, blink je niet uit. De fotoreeks heet "average girl", een gewoon meisje, een vrouw die niet ideaal lijkt te passen in de sociale standaard. Zoals wij allemaal, en dat is dik oké."

Emily fotografeerde nu al veertig vrouwen in hun ondergoed en daar laat ze het niet bij. Ze vindt nog steeds nieuwe dames die ook voor de lens willen laten zien hoe ze er echt uit zien. Het manuscript met feitjes, informatie en werkbladen is al klaar, maar Emily probeert nu geld bij elkaar te zamelen om het ook in de rekken te krijgen via een crowdfundingsactie.